Investito mentre spinge il motorino in panne, muore 16enne

(ANSA) - TERAMO, 14 GIU - Stava spingendo il motorino rimasto in panne, quando è stato investito da un'auto, un impatto fatale. Così è morto nella notte a Corropoli (Teramo) un ragazzo di 16 anni. Alla guida del veicolo, che procedeva nella stessa direzione, un ventiquattrenne.

Il sedicenne è stato sbalzato fuori dalla sede stradale e a nulla sono serviti i tentativi del personale del 118 di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione per i rilievi. Il conducente dell'autovettura è risultato positivo all'alcoltest, seppur nella fascia amministrativa, ed è stato denunciato per omicidio stradale; gli è stata inoltre ritirata la patente. (ANSA).