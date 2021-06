Ambiente: Tu Vi.Va.,arriva colata cemento su costa ad Ortona

(ANSA) - ORTONA, 11 GIU - "Una vera e propria colata di cemento sulla costa sta per abbattersi a Ortona se verranno confermate le previsioni del PRG in via di approvazione: 900 ettari complessivi di consumo di suolo; centinaia di migliaia di mc di edificazione con aree di nuova espansione in zone di enorme pregio paesaggistico, come quelle a ridosso delle Riserve dell'Acquabella e dei Ripari di Giobbe; nuovi alberghi alla foce dell'Arielli; discoteche e chi ne ha più ne metta nella zona a nord della Stazione di Tollo lungo la strada Postilli-Riccio.

Sono scelte che fanno a pugni con gli slogan del consumo di suolo zero e con la tutela del paesaggio e del territorio" è senza appello il giudizio sul nuovo Piano Regolatore di Ortona del Coordinamento Tu Vi Va, che riunisce oltre 70 realtà tra associazioni locali e nazionali per la tutela ambientale e del patrimonio culturale e imprenditori turistici". Lo scrive il Coordinamento Tu Vi.Va. che raduna gli ambientalisti.

"Solo a ridosso dei Ripari di Giobbe, dove oggi ci sono distese di olivi centenari, verrebbero costruiti oltre 200.000 mc di edifici residenziali! Il Coordinamento si appresta a depositare le osservazioni alla Valutazione Ambientale Strategica al Piano regolatore, con termine domenica 14 giugno. I dati del nuovo PRG sono tutti sballati. A fronte di 23.400 abitanti attuali, il Piano è dimensionato per oltre 34.000. Gli stessi proponenti sostengono, peraltro citando dati risalenti al 2001, con evidente sottostima visto l'andamento del mercato immobiliare più recente, che il 20% delle abitazioni non è occupato".

(ANSA).