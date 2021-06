A14: Marche, stop lavori week-end e rimodulati per gallerie

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - "A partire da questo fine settimana, dal venerdì alla domenica, ci sarà lo stop ai lavori sull'A14, con la rimodulazione del programma nelle nove gallerie". Lo comunica in un post sul Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che aggiunge: "la conclusione dei cantieri in corso è fissata per il 9 luglio, con l'eccezione dei lavori notturni".

"Inoltre, a partire da questo sabato e per tutta la durata dei lavori, - prosegue Acquaroli - verrà attivata la riduzione del pedaggio del 50%, nelle Marche relativamente alle tratta compresa tra Fermo e San Benedetto del Tronto. Ringraziamo la Società Autostrade che ha accolto alcune sollecitazioni indispensabili ad alleviare gli effetti di questi cantieri che vanno avanti ormai da anni".

"È notizia di ieri - conclude il presidente - inoltre che partirà lo studio di fattibilità della Terza Corsia da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto. Un primo passo verso la soluzione definitiva di un problema che da troppo tempo incide negativamente sulle nostra regione". (ANSA).