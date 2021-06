Tennis: 'Match point 2000' di Pescara conquista la serie C

(ANSA) - PESCARA, 10 GIU - Il Match Point 2000 SSD festeggia la promozione in Serie C per l'anno 2022 grazie alla vittoria ottenuta in casa contro il Circolo Tennis S. Egidio. La squadra del Match Point è composta da Matteo Filippo Petrelli, giocatore di seconda categoria; Giuseppe Eliantonio, Egidio Calvaresi, Federico Eliantonio e Antonio Costantini, giocatori di terza categoria; e da Mirko Carabbella, giocatore di quarta categoria.

Il Match Point 2000 si è qualificato come primo nella fase a gironi, conclusasi nel mese di maggio ottenendo quattro vittorie su quattro contro le due squadre molisane della città di Campobasso (AT Fontanavecchia CB e ATD Campobasso) e contro le due squadre abruzzesi, CT Atessa e Promotennisvasto. Nel corso della fase a eliminazione diretta è stata ottenuta la prima vittoria, giocata in casa, agli ottavi di finale contro il Free Time L'Aquila con un 3-0 finale grazie alle vittorie degli incontri individuali di Matteo Filippo Petrelli, Giuseppe Eliantonio ed Egidio Calvaresi. La vittoria nei quarti di finale di domenica scorsa, giunta al doppio di spareggio con un risultato finale pari a 3-2, ha consentito non solo l'accesso alla semifinale del Campionato Interregionale Abruzzo-Molise 'Serie D1', ma ha permesso anche la promozione in Serie C per l'anno 2022 dell'unica squadra della provincia di Pescara rimasta ancora in gara. La semifinale è in programma il prossimo 13 giugno, mentre la finale si disputerà domenica 20 giugno.

