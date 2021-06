Scuola:primaria Casoli Atri, inaugurato ambiente tecnologico

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 10 GIU - L'Istituto Comprensivo di Atri, guidato dalla dirigente scolastica Nadia Graziani, ha inaugurato nella scuola primaria di via Borgonuovo a Casoli di Atri, un ambiente tecnologicamente attrezzato, stimolante e specifico per la didattica laboratoriale. Il progetto è stato curato dai docenti del team digitale: Sandra Vallescura, Gaetanina Da Fermo, Daniela Misantoni, Cristina Leonetti, Sonia Cagliostro, Danilo Del Nibletto e finanziato con i fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale, che prevedono la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Determinante anche il supporto dell'amministrazione comunale, che ha contribuito a realizzare opere di messa in sicurezza degli spazi e delle attrezzature e a migliorare la connettività. Presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, rispettivamente Piergiorgio Ferretti e Domenico Felicione e i docenti.

L'ambiente è finalizzato a realizzare percorsi didattici nell'ambito della piattaforma Steam, per coniugare in maniera sempre più autentica, interessi e talenti personali degli allievi e aspetti del reale. Lo spazio destinato al progetto è rappresentato da un'ampia aula posta al piano terra dell'edificio, la dotazione hardware comprende una LIM interattiva 65 pollici, 18 notebook con armadio porta ricarica, 5 tavolette grafiche e un plotter da taglio. Gli arredi dell'aula consentono la realizzazione di isole tecniche per un totale di 18 alunni, che avranno l'opportunità di sperimentare strategie di apprendimento cooperativo e la logica del learning by doing (imparare facendo), favorendo lo sviluppo di processi creativi capaci di coniugare la produzione di manufatti e contenuti digitali in un'ottica costruttivistica.

"Siamo molto orgogliosi di questo progetto - commentano il Sindaco, Piergiorgio Ferretti e l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, Domenico Felicione - il materiale è stato acquistato dall'Istituto Comprensivo grazie a un finanziamento specifico, mentre noi come ente comunale abbiamo predisposto l'aula per renderla adeguata alle nuove esigenze e migliorato la connessione wi-fi". (ANSA).