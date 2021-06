Libri: Bimbi e Rancitelli,avventura alla ricerca della palla

(ANSA) - PESCARA, 09 GIU - Scritto ed illustrato dai bambini e dalle bambine della scuola primaria Don Milani di via Sacco/Rancitelli di Pescara, tra stop and go durante il covid, ecco il libro "Demius - L'avventura dei bambini alla ricerca della loro palla". Sarà presentato domani mattina alla scuola dall'Associazione Deposito Dei Segni Onlus di Cam Lecce e Jörg Grünert nell'ambito del progetto "INsegnalibro".

Come spiegano i curatori si tratta di una "attività nell'ambito del progetto "INsegnalibro". Per una realtà designata di grande povertà educativa e così marginalizzata è un risultato importante che premia l'impegno e la passione dei minori. Il libro è nato durante il laboratorio di pedagogia teatrale e artistica Il libro vivente - l'imparare imparando come dimensione della crescita e formazione dei minori", condotto da Cam Lecce e Jörg Grünert dell'Associazione Deposito Dei Segni Onlus. Attività . (ANSA).