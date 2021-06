Pescara intitola una via a Franco Summa

(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - Pescara ha ora una 'via Franco Summa', intitolata all'artista scomparso a 81 anni il 25 gennaio 2020, noto per la sua ricerca incentrata sul rapporto uomo-ambiente che ha trovato negli spazi urbani uno specifico campo di intervento. "Quello di oggi è un momento importante per la città di Pescara, un viaggio verso la storia - ha detto il sindaco Carlo Masci nella breve cerimonia di intitolazione questa mattina - e per far questo abbiamo scelto l'ultimo tratto di via Cadorna da intitolare a Franco Summa, perché lui aveva la casa a 100 metri da qui. Summa ha conosciuto una città che oggi sta cambiando, ma che vuole mantenere la sua storia, le sue radici e la sua cultura. La nostra è stata una scelta di cuore.

Quello che è stato Summa è stato qui. Quante volte avrà avuto ispirazione per le sue opere guardando il mare. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato in piazza Sacro Cuore le 'fanciulle di Summa'. Quando è mancato avevamo fatto una promessa: ricordarlo e rivalutarlo per quello che è stato nella sua città. E abbiamo mantenuto la promessa con la piazza, le 'fanciulle' e, oggi, 'via Franco Summa'. Quello di oggi è un momento importante di un filo, quello di Pescara che continua ad andare avanti". Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice sindaco di Pescara Gianni Santilli e gli assessori Luigi Albore Mascia, Alfredo Cremonese, Patrizia Martelli e Mariarita Paoni Saccone. (ANSA).