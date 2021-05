Incidenti stradali: un morto nell'Aquilano

(ANSA) - L'AQUILA, 29 MAG - Un giovane di 32 anni di Offida (Ascoli Piceno), Davide Marinucci, è morto nel corso di un incidente stradale che si è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla ss 80 nel passo delle Capannelle in direzione Teramo, dopo aver perso il controllo della sua moto al culmine di una delle curve della strada di montagna. Il centauro che era andato in gita a Campotosto (L'Aquila) insieme a un gruppo di sei amici, è morto sul colpo: la sua moto dopo l'urto è precipitata in una scarpata per una trentina di metri, mentre il corpo ha sbattuto violentemente contro una cunetta e il segnale che misura l'altezza della neve. Inutili i soccorsi che sono stati effettuati oltre che dagli amici, anche da una pattuglia dei carabinieri che era in servizio nella zona, giunta sul posto pochissimi minuti dopo lo schianto mortale. Il giovane era operaio nel territorio marchigiano. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del trentaduenne. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Campotosto. (ANSA).