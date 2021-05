Debating Championship 2021 nella giornata della legalità

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - Per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone, sabato 22 maggio Giornata nazionale della legalità, gli studenti di sei scuole abruzzesi si sfideranno in un torneo di Debate nell'ambito della prima edizione di Abruzzo Etico Debating Championship 2021. Il torneo è organizzato da Abruzzo Etico della Fondazione Hubruzzo per promuove la cultura della legalità come valore economico per il territorio e fattore fondamentale per un miglior vivere civile. Alla competizione, in collaborazione con l'Associazione Rati e dalla sezione Abruzzo della Società Nazionale Debate Italia parteciperanno: Istituto Comprensivo Ciampoli-Spaventa di Atessa, Istituto Statale d'Istruzione Superiore Algeri Marino di Casoli, Liceo Classico G.B. Vico di Chieti, Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara, IIS De Titta-Fermi di Lanciano. Il torneo si svolgerà online, sulla piattaforma informatica della Società Nazionale Debate Italia, con due round preliminari. Le squadre che avranno riportato il maggior numero di vittorie accedono alla finale. Il protocollo di dibattito adottato nel torneo è il World Schools Debate. La finale sarà sul tema preparato e verrà trasmessa via streaming https://youtu.be/ZgGqG1Vcdzg. I vincitori del Debate vivranno un premio esperienziale. L'azienda Odoardo Zecca offrirà ai ragazzi un Corso di leadership, Valagro propone un incontro di Reverse Mentoring, la Honda infine propone agli studenti una giornata, Learn Think Improve: meetings mattutino con le operations, visita allo stabilimento, sessione di analisi con improvement team, tavola rotonda leadership team e, infine, intervista con il direttore dello stabilimento.Il progetto il responsabile per conto di Hubruzzo è Marcello Vinciguerra, Manahging Director Honda Italia. (ANSA).