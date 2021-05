Abruzzo alla Bit2021, la promozione turistica su Wikimedia

(ANSA) - PESCARA, 11 MAG - La promozione turistica mediante piattaforme Wikimedia: è l'argomento al centro del webinar in programma oggi dalle 11 sulla piattaforma della Regione Abruzzo alla Bit Milano 2021. Si tratta del secondo appuntamento che l'assessorato al Turismo organizzato nell'ambito delle iniziative dell'edizione digitale della Borsa del Turismo. Ad "Abruzzo Wiki Grand Tour - Abruzzo Wiki Lab" partecipano il direttore del Dipartimento Turismo Germano De Sanctis, il responsabile della promozione digitale della Regione Abruzzo Marco Virno, l'ingegnere informatico "wikipediano admin" Lorenzo Marconi e la coordinatrice Abruzzo Wikimedia Carla Colombati.

Il webinar di oggi è la prima tappa per la creazione di una mappa digitale del patrimonio culturale, paesaggistico, naturalistico e turistico abruzzese. Avere una presenza organica sulle piattaforme Wikimedia agevola e premia la visibilità di una moderna destinazione turistica. La Regione e l'associazione Wikimedia Italia coordinamento Abruzzo illustreranno prima il progetto 'Wiki Loves Abruzzo', edizione abruzzese del concorso fotografico 'Wiki Loves Monuments' dedicato a monumenti e beni paesaggistici che si svolge annualmente in tutto il mondo a settembre; poi la nuova proposta denominata "Abruzzo Wiki Grand Tour" grazie alla quale contribuire a migliorare il posizionamento dell'Abruzzo sul web come meta turistica.

Si può seguire il webinar sul canale 'your Abruzzo' di YouTube, su 'visit abruzzo' di Facebook o sulla piattaforma della Regione alla Bit https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/espositori/regione-abruzzo. (ANSA).