Vaccini: Figliuolo, medici di base fondamentali per campagna

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - "I medici di medicina generale sono un assetto fondamentale per questa campagna vaccinale.

Lancio un appello ad aumentare il numero dei medici di medicina generale che possono darci davvero un ulteriore respiro per questa campagna. I numeri saranno direttamente proporzionali agli afflussi. Ritengo che in questo mese si possano iniziare a vedere gli effetti della campagna sui medici di medicina generale". Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, a margine della visita all'hub vaccinale di Pescara, a proposito delle lamentele dei medici di base. "Ieri - ha aggiunto - il contanumeri è arrivato a 500mila, ma sicuramente nell'assestamento aumenterà anche di 10-15mila unità .Il passo è buono e credo che anche oggi e domani avremo questi numeri".

(ANSA).