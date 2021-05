L'ex allenatore: ha perso l'Abruzzo

"Il nuoto in Abruzzo ha perso un'atleta dalle potenzialità enormi, ma non per colpa delle società sportive abruzzesi: la scelta di andare a Roma a quell'età può essere rischiosa , ma io le auguro il meglio in ogni cosa che farà". A parlare è l'ex allenatore di Valentina Procaccini - talento del nuoto italiano che ha conquistato cinque titoli nazionali ai Criteria Giovanili dopo il trasferimento in prestito al CC Aniene - Mattia Trignani, tecnico della Hurricane di Pescara.

"È un'esperienza assolutamente formativa e di livello, in una delle migliori squadre d'Italia - sottolinea Trignani parlando all'ANSA del prestito all'Aniene - perciò alla ragazza, come ho sempre affermato, auguro ed augurerò sempre il meglio perché le potenzialità ci sono: fino a qualche mese fa nuotava con noi e l'anno scorso con la Hurricane, allenata dal sottoscritto, addirittura aveva i primi tempi in Europa del suo anno. Che andasse forte non sarebbe stato scontato, ma con le sue potenzialità ci si poteva aspettare dei risultati simili. Una ragazza propensa al lavoro, al sacrificio e di talento che ho avuto il piacere di crescere ed allenare alla quale non solo io, ma anche tutta la società augura assolutamente il meglio" "Secondo me la scelta di andare a Roma a quest'età può essere rischiosa - sostiene il tecnico - per fattori legati all'ambiente. Non è facile lasciare i propri affetti, i propri amici ed il proprio habitat cittadino. È stato però un passo dettato anche dal fatto che qui in Abruzzo all'epoca, ovvero a novembre , dicembre e gennaio le piscine erano nella quasi totalità chiuse, di manifestazioni e gare non se ne vedeva nemmeno l'ombra. Tanto è che io ho sempre dichiarato che non ha 'perso' Mattia o gli Hurricane, ma ha perso tutto il nuoto abruzzese un'atleta di queste prospettive e talento".