Musica: Barattelli, riparte la stagione estiva

(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAG - Dopo 194 giorni di silenzio torna la musica della Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli", nelle chiese, nei cortili e all'auditorio del Parco, dove domenica 9 maggio il Trio di Parma aprirà la stagione estiva. È stata presentata alla presenza del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, la nuova stagione estiva di concerti. "Era necessario dare questo segnale di ripartenza", ha detto il presidente Giorgio Battistelli collegato in streaming.

"Il programma di quest'anno è importante per la qualità, ma soprattutto per la politica culturale. L'obiettivo non è aumentare il numero dei concerti, ma puntare sulla massima integrazione delle forze culturali della città, non solo musicali".

Il 16 maggio saranno presentati i lavori realizzati nell'ambito dell'iniziativa di residenza artistica del Ministero della Cultura e SIAE "Per chi crea". Dal 23 maggio parte la 25/a edizione della Rassegna Organistica con l'Organo di Vincenzo Mascioni del 1939 e l'Organo Monumentale di Feliciano Fedeli del 1726. Domenica 20 e lunedì 21 giugno torna l'evento della Festa della Musica che si terrà nell'area del Monastero di San Giuliano, ovvero la Madonna Fore. Si prosegue con la Rassegna di Musica Antica I Concerti di Euterpe, che porterà spettacoli con voci, opere, duetti e musica barocca negli edifici storici dell'Aquila, come il Chiostro del Convento di San Giuliano e il Cortile di Palazzo Carli-Benedetti. La Barattelli tornerà a partecipare ai Cantieri dell'Immaginario e riproporrà "Nell'ombra della musica italiana", giunta alla sua terza edizione, dedicata ai protagonisti della canzone italiana. La programmazione estiva si chiude a settembre con le quattro date del Festival Internazionale della Chitarra giunto alla 27/aI edizione. "Difficile costruire la memoria, ma è facile perdere", sottolinea il direttore della Barattelli, Fabrizio Pezzopane.

"Era necessario ripartire e portare la musica nei posti più insoliti della città". (ANSA).