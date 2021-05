Ambiente, Regione presenta piattaforma Ape-R Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 03 MAG - L'assessorato all'Ambiente della Regione Abruzzo ha presentato a Pescara la nuova piattaforma informatica APE-R Abruzzo, e illustrato le procedure di accreditamento dei soggetti certificatori e le modalità di trasmissione online dell'Attestato di Prestazione Energetica al catasto energetico regionale. "È un passo importante perché segna il passaggio della Regione Abruzzo al futuro. Dal 6 maggio - ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente Nicola Campitelli - sarà possibile trasmettere gli attestati di prestazione energetica online e che saranno registrati in un sistema nazionale. Questo vorrà dire no alla burocrazia, sì al risparmio energetico; la transizione ecologica se non è accompagnata da una transizione burocratica non ha effetti". "Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo che ritengo un traguardo ambizioso - ha detto il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso - Con questa piattaforma mettiamo in condizione i cittadini di avere una certezza sull'efficientamento energetico".

Il portale del nuovo Sistema Informativo è all'indirizzo https://apeabruzzo.enea.it. Le Province esercitano le funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. L'attestato di prestazione energetica (APE) fornisce informazioni sulla classe energetica dell'immobile e sulle caratteristiche dei relativi impianti indicando anche gli interventi che possono ottimizzarne la prestazione energetica.

Il sistema informativo APE-R Abruzzo controllerà in via preliminare la struttura dei file xml inviati che saranno trasmessi direttamente al SIAPE (il sistema informativo nazionale che raccoglie tutti i dati dei catasti energetici regionali, previsto per legge e gestito sempre da ENEA). Il Sistema APE-R Abruzzo presenta, inoltre, un elenco dei soggetti certificatori che hanno autorizzato la pubblicazione dei dati professionali e dispone di funzionalità GIS che permettono la geolocalizzazione degli edifici oggetto dell'Ape. (ANSA).