Gianluca 'Scintilla' Fubelli e Saturnino ospiti a Interno 8

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - Sono il comico, attore e conduttore Gianluca 'Scintilla' Fubelli e il bassista Saturnino i due protagonisti della nuova puntata di "Interno 8" in onda stasera, alle 21, su Rete8, Rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8.

Gianluca 'Scintilla' Fubelli è attualmente impegnato con "Game of Games", programma di Simona Ventura in onda su Rai2.

Protagonista di tutte le edizioni di "Colorado" su Italia1, nonché presente in diversi programmi comici sulle reti nazionali, ha anche preso parte ad alcuni film, come racconterà lui stesso.

Saturnino presenterà il suo nuovo singolo "Milano", brano che è un raffinato omaggio alla disco music ed è il primo estratto di un ep uscito oggi, intitolato "Satelliti". Una raccolta di cinque tracce che gravitano attorno al pianeta Saturno e lasciano ampio spazio di sperimentazione all'estro creativo del musicista marchigiano.

Padrona di casa sarà la conduttrice e giornalista Paola De Simone, affiancata da Luca Pompei, Tiziana Di Tonno e Alessandro De Berardinis. Consueto poi l'appuntamento con il pizza-chef Luciano Passeri.

Telespettatori e webspettatori possono interagire con i protagonisti di "Interno 8" direttamente dalle pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/ Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8) dove il programma sarà trasmesso in diretta. Per contattare la redazione interno8@rete8.it. (ANSA).