Calcio, a Nocciano dal 19 giugno mostra foto su Maradona

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - Aprirà i battenti il 19 giugno prossimo al Castello Medievale di Nocciano la mostra fotografica dedicata a Diego Armando Maradona. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione 'Noaanum' di Nocciano è stata presentata questo pomeriggio nella sala "Tinozzi" della Provincia di Pescara dal team guidato dal vice presidente del "Napoli Club Pescara" Vittorio Russo. Nel corso della conferenza stampa, che ha visto la partecipazione dello storico capo tifoso del Napoli Gennaro Montuori Palummella e dell'ex calciatore del Napoli Antonio Carannante, è stato illustrato il programma della mostra fotografica che durerà fino al 30 agosto. Nei due mesi di evento verrà ricordato il compianto Bruno Pace, scomparso a Pescara nel 2018, ex calciatore del Bologna ed ex allenatore di Modena, Padova, Catanzaro, Pisa, Sambenedettese, Avellino, Francavilla e Chieti. (ANSA).