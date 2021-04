Viceministro Morelli incontra vertici Strada dei Parchi

(ANSA) - L'AQUILA, 27 APR - Il viceministro del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) Alessandro Morelli ha incontrato l'amministratore delegato Riccardo Mollo e il vicepresidente Mauro Fabris della concessionaria Strada dei Parchi nella sala controllo della Centrale Operativa della galleria Gran Sasso.

La Concessionaria ha illustrato al viceministro il piano economico-finanziario che consentirà la completa ristrutturazione delle due autostrade A24 e A25 e il loro adeguamento sismico, come previsto da una specifica legge del 2012 che ormai da oltre otto anni attende attuazione.

Il contenuto tecnico ed economico del progetto è già stato concordato con il Commissario Straordinario Maurizio Gentile e si attende solo il via libera politico per un'iniziativa di estrema importanza per la sicurezza, in particolare sismica e che è parte del Pnrr italiano, quindi in parte rilevante finanziata con il Recovery Fund. (ANSA).