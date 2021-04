Mafia nigeriana: Salvini, ripulita L'Aquila e 13 province

(ANSA) - L'AQUILA, 26 APR - "Complimenti a forze dell'ordine e inquirenti che hanno ripulito L'Aquila e altre tredici province italiane dalla mafia nigeriana. Per l'ennesima volta, la cronaca smentisce chi, per motivi ideologici, ha sempre negato l'esistenza di grandi organizzazioni criminali extracomunitarie. Tolleranza zero contro i delinquenti di ogni colore". Così il segretario leghista Matteo Salvini. (ANSA).