Vaccino: Asl Pescara, da oggi al via 'open day' AstraZeneca

(ANSA) - PESCARA, 24 APR - Sei giorni di "open day" dei vaccini, per somministrare agli over 60 dosi di AstraZeneca. E' l'iniziativa intrapresa dalla Asl di Pescara per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione contro la pandemia.

Sarà possibile prenotarsi dalle 18 di oggi, mentre le attività di somministrazione andranno avanti da domani a venerdì 30 aprile.

Dalle ore 18.00 tutti i cittadini di età compresa tra 60 e 80 anni possono prenotare sul sito del Comune di Pescara la vaccinazione: il link per richiedere l'appuntamento è http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1087. Le dosi saranno somministrate al Pala Fiere di via Tirino, solo a chi avrà prenotato sul portale del Comune.

"L'organizzazione - spiega la Asl di Pescara in una nota - è frutto della sinergia logistica tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria, ed è finalizzata a dare piena continuità alla campagna vaccinale per evitare rallentamenti o flessioni nella campagna di immunizzazione". (ANSA).