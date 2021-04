Filmato mentre scarica rifiuti in area Parco e sanzionato

(ANSA) - CHIETI, 20 APR - È stato filmato da una telecamera nascosta mentre scaraventava bustoni pieni di rifiuti in un dirupo a Roccamorice (Pescara), nel territorio del Parco nazionale della Maiella. L'uomo è stato individuato e sanzionato dagli uomini della Stazione Carabinieri "Parco" di Lettomanoppello (Pescara). L'oscurità non aveva reso visibile la targa dell'auto, ma anche grazie alle luci del porta targa che non funzionavano i militari sono risaliti al conducente.

Successivamente, con tecniche alpinistiche, i Carabinieri hanno recuperato i sacchi a 15 metri di profondità nel burrone e, attraverso la documentazione trovara all'interno, sono riusciti a risalire al responsabile, proprietario di un'auto con luce del porta targa che mancava.

All'uomo sono state contestate le violazioni del codice dell'ambiente, con una sanzione di 600 euro, e della normativa a tutela delle aree protette, con una sanzione di 50 euro. (ANSA).