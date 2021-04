Progetto europeo Framesport, riunione Piano strategico porti

(ANSA) - TERMOLI, 17 APR - L'elaborazione di un quadro strategico per sviluppo e pianificazione di porti turistici lungo le coste adriatiche sarà al centro della riunione tecnico-operativa del progetto europeo Italia-Croazia "Framesport" a cui parteciperanno i comuni di Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia coinvolti nel programma Interreg dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast), partner del Piano transfrontaliero. Nel corso della riunione online, lunedì 19 aprile alle ore 16, sarà presentato "Framesport"; i primi interventi Ict interesseranno proprio i porti.

Sono 16 i partner di "Framesport" di cui 8 italiani e 8 croati. Oltre all'Aast sono presenti il Consorzio per il coordinamento delle attività di ricerca del sistema Laguna di Venezia (Corila), il Comune di Monfalcone (Gorizia), l'istituto per Trasporti e Logistica (Itl) operante in Emilia Romagna, l'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo Ecosostenibile del territorio (Asset) con sede a Bari, l'azienda di sviluppo delle Marche (Svim), l'Azienda regionale Attività produttive d'Abruzzo (Arap), Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) con sede a Lecce.

Per quanto riguarda gli enti croati: il ministero del Mare, dei trasporti e delle infrastrutture marittime (Mithr), l'Università di Rijeka, le autorità portuali di Novigrad, Senj, Sibenik, la Contea di Primorsko Goranska, l'Autorità portuale della contea di Zara e una società, la Logoteam Ltd. Tra le attività in programma: rafforzamento delle competenze transfrontaliere per accrescere l'attrattiva degli scali turistici, implementazione di soluzioni elettroniche innovative per la gestione intelligente dei servizi portuali. (ANSA).