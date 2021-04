Stasera Sabelli legge Dante dentro Laboratori Gran Sasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - L'attore e regista molisano Stefano Sabelli stasera alle 20.30 leggerà Dante Alighieri in diretta streaming dai Laboratori nazionali del Gran Sasso (L'Aquila). L'evento "Dante e la scienza moderna" rientra nelle iniziative per la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo ed è promosso dall'Istituto nazionale di Fisica nucleare insieme alla Società Dante Alighieri e all'Associazione Ricercatori Italiani.

In collegamento con Città del Messico, dove sarà presente anche l'ambasciatore italiano in Messico, Sabelli leggerà alcuni brani di Dante che riguardano in particolare la scienza mentre il commento sarà affidato ad Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook della Società Dante Alighieri. (ANSA).