Brioni: sindaco Penne, Piano è doccia fredda, inaccettabile

(ANSA) - PENNE, 13 APR - "Il piano industriale presentato oggi al Mise rappresenta una doccia fredda per la comunità vestina. Il ridimensionamento dei siti produttivi di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova, scelta che prevede 320 esuberi, è inaccettabile. Dopo l'emergenza sanitaria, rischiamo ora l'emergenza sociale". Lo afferma il sindaco di Penne (Pescara), Mario Semproni, commentando la presentazione del piano industriale di Brioni per il periodo 2021-25.

"Sarà nostra priorità - aggiunge l'assessore comunale alle Attività produttive, Gilberto Petrucci - attivare ogni utile strumento per salvaguardare i lavoratori. Questa mattina abbiamo chiesto un incontro all'amministratore delegato di Brioni, Mehdi Benabadji, per conoscere il nuovo piano industriale e scongiurare il taglio di posti di lavoro". (ANSA).