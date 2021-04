Taekwondo: Baliva in nazionale per i Campionati Europei

(ANSA) - CELANO (L'AQUILA), 06 APR - In Bulgaria, a Sofia, dall'8 all'11 aprile andranno in scena i Campionati Europei Seniores di Taekwondo: tra i quattordici azzurri in gara pronti a mettersi in gioco e sfidare gli altri 362 atleti provenienti da tutto il vecchio continente, ci sarà anche Samuele Baliva atleta del Centro Taekwondo Celano e già vice Campione Europeo nella categoria Cadetti. Samuele è stato l'unico atleta abruzzese a partecipare ad una rassegna continentale nella categoria cadetti (12-14 anni), nella categoria juniores (14-18 anni) e nella categoria seniores (18-35 anni). Baliva, 19 anni appena compiuti, frequenta il Liceo Scientifico "Pollione" ad Avezzano e gareggerà nella categoria -74 Kg.

"E' stato un anno difficile, la pandemia ha condizionato gli allenamenti - affermano i maestri Ennio e Calvino Cotturone - ma questa convocazione conferma l'ottimo lavoro svolto. In 31 anni di attività abbiamo inanellato tanti successi, abbiamo sempre curato la preparazione dei nostri atleti sia a livello agonistico che amatoriale. Arrivano in palestra bambini, quasi per gioco e poi si ritrovano su podi continentali. Siamo sicuri che a questo importante traguardo ne seguiranno degli altri".

(ANSA).