Viabilità, Imprudente,ok raddoppio ex superstrada Liri

(ANSA) - L'AQUILA, 03 APR - "Siamo finalmente a un punto di svolta nella cantierizzazione del progetto per il raddoppio della Strada Statale 690, che collega Avezzano (L'Aquila) a Sora (Frosinone)": così in una nota il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, sull'infrastruttura nota come Superstrada del Liri. "Una risposta doverosa alle numerose grida d'allarme sulle criticità connesse alla viabilità, ma soprattutto alla sicurezza, inaccettabili ancor più in un collegamento nodale così strategico per l'interconnessione tra più territori e regioni. Ringrazio il presidente Marsilio e la disponibilità di Anas, nella figura dell'ingegner Antonio Marasco, responsabile della Struttura Territoriale, per aver dato concretamente seguito alle molte sollecitazioni di cittadini e residenti e di tutti coloro che, per lavoro e necessità, transitano su quella superstrada, emerse in tutti gli incontri con le comunità e i confronti con le amministrazioni della Valle Roveto - continua Imprudente - Il progetto, oltre a velocizzare i collegamenti, prevede il potenziamento di un lungo tratto della strada, corridoio Tirreno-Adriatico, e permette di risolvere, in gran parte, i noti problemi di sicurezza legati all'attuale conformazione dell'ex Superstrada del Liri " conclude. (ANSA).