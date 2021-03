Torna 'Impresa in Accademia', dal 18 marzo 26 ore formazione

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - Complessivamente nelle precedenti nove edizioni 2350 studenti hanno partecipato ai workshop, sono state erogate 450 ore di formazione gratuita con conseguente attivazione di 85 stage nelle aziende del territorio: "Impresa in Accademia", percorso ideato da Confindustria Chieti Pescara e Randstad, nato per integrare conoscenze accademiche e vissuti lavorativi, torna con la decima edizione giovedì 18 marzo.

L'edizione 2021, tutta da remoto, prevede 26 ore di formazione gratuita e la possibilità per gli studenti di svolgere un project work con il supporto delle 7 aziende partner: Aptar Group, Bond Factory, Diskover, Enel X, Fameccanica, Fastweb, ICO. L'iniziativa è destinata a studenti dell'Università "G.

D'Annunzio" Chieti Pescara e della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Luiss Guido Carli.

Nel primo dei due webinar introduttivi (18 marzo), "Realizza i tuoi sogni", Claudio Bonasia, founder e past president CreaLavoroGiovani e socio Federmanager Abruzzo e Molise, guiderà gli studenti alla scoperta dei propri talenti e potenzialità.

Previsti i saluti di Florio Corneli, presidente Federmanager Abruzzo e Molise, e di Elisa Maiolo, presidente Associazione Crealavorogiovani.

Il 25 marzo, nel webinar "Il futuro del lavoro - nuovi scenari", gli studenti potranno ascoltare le testimonianze di Alessandro Addari, fondatore e amministratore Top Solutions_Team per Esportare; Bruno Leombruni, vice president operational excellence - business process management & strategic projects Aptar Group; Paola Olivieri, head of business development Fameccanica; Riccardo Di Nisio, founder e data scientist diskover; Loreto Di Rienzo, R&D director Dyloan - Bond Factory; Rita Lancia, responsabile marketing ICO Industria Cartone Ondulato; Fabrizio Costantini, head of digital marketing & e-commerce Fastweb; Luigi Antonio Poggi, head of e-mobility ecosystem development Enel X Italia; Gianluca Zaccagnini - responsabile marketing, comunicazione e social Cantina Zaccagnini. Interverranno anche per Randstad Luciana La Verghetta, sales manager, e per Confindustria Chieti Pescara Luigi Di Giosaffatte, direttore generale, e Claudia Pelagatti, responsabile education. (ANSA).