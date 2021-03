Tir in fiamme su A14, chiuso tratto in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 11 MAR - Disagi in autostrada A14 nei pressi del viadotto Cerrano a causa dell'incendio di un mezzo pesante avvenuto alle 4.15. Per consentire i soccorsi e l'intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme è stato chiuso prima il tratto di autostrada in direzione sud tra i caselli di Atri-Pineto e Pescara Nord, poi alle 9, per favorire il decongestionamento della viabilità, è stato esteso fino a Roseto degli Abruzzi il tratto temporaneamente chiuso. In seguito alla chiusura i mezzi sono stati deviati sulla statale 16 Adriatica dove si sono creati ingorghi e code. Intorno alle 10, all'interno del tratto chiuso, si registravano 3 km di coda in direzione sud; 1 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Roseto. La situazione dovrebbe migliorare appena saranno ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante e verrà riaperto il tratto. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale di Pescara Nord e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Agli utenti diretti verso Bari, dopo l'uscita a Roseto, si consiglia di prendere la Ss 16 per poi rientrare in autostrada a Pescara Nord.

Alle ore 10:50 circa sull'autostrada A14 è stato riaperto il tratto, compreso tra Roseto e Pescara Nord in direzione Bari, chiuso per un mezzo pesante in fiamme al km 356. Sul luogo dell'evento al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda in direzione sud.