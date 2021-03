Francavilla al Mare, sindaco revoca nomina assessore Buttari

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 02 MAR - Il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani ha revocato, con un decreto che porta la data di oggi, la nomina di assessore a Francesca Buttari, che aveva le deleghe di Politiche Sociali, Istruzione, Politiche Comunitarie, Accoglienza e Pace. Lo scorso 30 gennaio Luciani aveva revocato a Buttari la delega di vice sindaco, nominando al suo posto l'assessore Rocco Alibertini.

"Con Francesca ho condiviso otto di questi lunghi anni alla guida di Francavilla - dice Luciani - Ineccepibili la sua attitudine al lavoro e preparazione nel campo delle sue deleghe.

Ritengo però sia arrivato un tempo in cui guardare al futuro della città significhi remare tutti dalla stessa parte, essere una squadra. Ho sempre detto di non condividere il metodo dei giocatori solitari, perché ritengo che i risultati più ambiziosi vadano perseguiti con la squadra che ti ha sostenuto, che ti ha fatto crescere, che non ti ha mai tarpato le ali. E' in atto un confronto aperto, corretto e leale con gli amici del Partito Democratico, che credono come me in questo progetto di continuità - aggiunge Luciani - Il progetto, però, deve essere lo stesso per tutti, perché se all'interno di esso qualcuno ha un'ambizione personalistica, è bene che faccia il suo percorso fuori dal gruppo. Detto questo, massima gratitudine alla dottoressa Buttari per quanto fatto per il percorso che, finora, abbiamo portato avanti, con la speranza che in futuro si possa nuovamente collaborare. Ora si dovrà procedere alla nomina di un nuovo assessore donna - conclude Luciani - per la cui scelta attendo indicazioni da parte del coordinamento del Partito Democratico di Francavilla''. (ANSA).