Luoghi del Cuore FAI, Eremo S.Onofrio vince 'Italia sopra i 600'

(ANSA) - SULMONA, 26 FEB - Con 22.442 voti l'Eremo Celestiniano di Sant'Onofrio al Morrone, a Sulmona (L'Aquila), nel Parco nazionale della Maiella, vince il premio in palio per 'l'Italia sopra i 600 metri', quello per territori di grande valore ambientale e storico, nella decima edizione dei Luoghi del Cuore del FAI-Fondo Ambiente Italiano; è inoltre il più votato in Abruzzo e al nono posto nella classifica dei dieci Luoghi del Cuore più amati in Italia. Dietro presentazione di un progetto, riceverà un contributo di 20.000 euro per il restauro degli affreschi presenti nella cappella.

La classifica generale vede: al primo posto la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, al secondo il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello (Firenze), al terzo il Castello di Brescia.

"E' motivo di orgoglio per Sulmona e tutto il centro Abruzzo essere riusciti a cogliere questa importante opportunità che valorizza l'Eremo, particolarmente caro al nostro territorio, ricco di storia, cultura e religiosità - afferma il sindaco di Sulmona Annamaria Casini - E' un prezioso elemento in più che contribuirà alla nostra politica di rilancio turistico per tutto il territorio, nell'ambito di una progettualità ad ampio raggio per la riqualificazione dei luoghi celestiniani".

Un ringraziamento speciale è rivolto dal sindaco, dall'assessore Manuela Cozzi e dall'intera Amministrazione al gruppo Fai "Sulmona tre valli" coordinato da Franca Leone, "alle associazioni che hanno aderito, ai dirigenti scolastici, agli studenti e ai cittadini che con le loro firme hanno portato il nostro gioiello del Morrone sul podio più alto".

Tra i primi 100 classificati, oltre all'Eremo di Sant'Onofrio al Morrone al nono posto, ci sono altri luoghi abruzzesi: il Faro di Punta Penna a Vasto (26/o posto), le Grotte e la Cascata di Stiffe a San Demetrio ne' Vestini (28/o posto), il Castello di Roccascalegna (71/o posto), la Chiesa della Santa Croce con via Crucis a Pizzoli (91/o posto). (ANSA).