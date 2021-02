Naiadi: Masci, Comune Pescara pronto a fare la sua parte

(ANSA) - PESCARA, 23 FEB - Sulla vicenda delle Naiadi si registra la presa di posizione del sindaco di Pescara che dichiara la disponibilità dell'ente a fare la sua parte, e si rivolge al presidente della Regione Marco Marsilio invitando l'Ente a fare presto. "È ora che la Regione, da lei autorevolmente presieduta e con una particolare attenzione ai temi che sono tanto importanti quanto prioritari, proceda alla soluzione della questione dell'affidamento definitivo de Le Naiadi, ponendosi - scrive il primo cittadino si Pescara - al di sopra di contrasti estemporanei e di disaccordi che non hanno ragion d'essere. Non possiamo far spegnere le potenzialità già dimostrate, non dobbiamo mancare a un nostro preciso dovere di operare per il giusto e per l'utile".

Masci ha poi sottolineato l'importanza che il centro turistico sportivo ha assunto nel tempo, essendo stato teatro di prestigiose gesta sportive, con protagonisti quali il dream-team della pallanuoto, che vinse tutto ciò che c'era da vincere a livello internazionale, o Federica Pellegrini che stabilì a Pescara il record mondiale, per continuare con manifestazioni di spettacolo quali il Festival Jazz. "Il Comune di Pescara è pronto a fare la sua parte - ha concluso Carlo Masci - partecipando a qualsiasi tavolo che la Regione Abruzzo convocherà per il rilancio di un centro sportivo che ha tutte le caratteristiche per diventare la Coverciano del nuoto". (ANSA).