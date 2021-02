++ Marsilio, a rischio bilanci asl e servizi essenziali ++

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Se non ci verrà riconosciuta la flessibilità della spesa sanitaria chiuderemo in deficit i bilanci delle Asl. Così come, se il governo non compenserà alle Regioni le minori entrate con le maggiori spese non potremo erogare i servizi essenziali". Lo ha detto all'ANSA il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio al termine dell'incontro con la ministra per per gli Affari regionali e le Autonomie Gelmini. (ANSA).