Covid: in Abruzzo 502 nuovi casi e dieci morti

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - Sono 502 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.108 tamponi molecolari: è risultato positivo il 9,83% dei campioni. Si registrano dieci decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.620. Le zone più colpite sono ancora una volta il Pescarese e il Chietino, dove dilaga la variante inglese, responsabile di oltre il 60% dei casi.

La località con più contagi recenti è sempre Pescara (90), Seguita da Montesilvano (44) e Chieti (32). A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nel Pescarese (+227), seguito dal Chietino (+136). Poi ci sono le province di Teramo (+78) e L'Aquila (+57).

Aumenta rapidamente il numero degli attualmente positivi, che sono 441 in più, per un totale di 12.924 persone. I guariti sono 36.548 (+52). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 14.989 test antigenici. (ANSA).