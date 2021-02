Dispersi sul Velino: riprese ricerche quarto escursionista (2)

(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - In un territorio, quello marsicano, in lutto per una tragedia che ha sconvolto una intera comunità, si stanno rivelando più difficili del previsto le ricerche del 26enne studente di Avezzano (L'Aquila) Gianmarco Degni, ultimo dei dispersi sul monte Velino dove ieri mattina sono stati ritrovati i suoi tre amici con i quali il 24 gennaio scorso stavano facendo una escursione prima di essere travolti da una valanga.

In azione, oltre ad una quarantina di soccorritori, due cani molecolari dei carabinieri: in particolare, è al lavoro il secondo cane dopo che nelle prime ore del mattino ha operato il primo al quale è stato dato il cambio.

Secondo quanto si è appreso, non hanno dato risultati le battute cominciate nella zona dove sono stati ritrovati i tre corpi.

Corpi che non erano molto lontani tra di loro e che sono stati ritrovati a circa un metro sotto la neve. Da quanto emerge da fonti dei soccorritori, i due cani stanno operando per la prima volta sulla neve ed inoltre stanno trovando difficoltà perché lo scenario è inquinato dalle operazioni di ieri quando a metà giornata, dopo il ritrovamento dei tre cadaveri, le ricerche sono i state sospese per il pericolo valanghe causato dalle alte temperature. (ANSA).