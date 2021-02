Covid, 70% contagi Pescara dovuto a variante inglese

(ANSA) - PESCARA, 19 FEB - La variante inglese è responsabile del 70% dei casi di Covid-19 accertati nella provincia di Pescara nelle ultime ore. E' quanto emerge dagli studi eseguiti dal laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell'Università di Chieti, struttura individuata dalla Regione per il sequenziamento. La percentuale continua a crescere. "Il dato statistico è sempre più robusto - afferma il direttore della struttura Liborio Stuppia - La variante cresce progressivamente. I dati confermano che si tratta di un trend e non di una casualità o di un singolo focolaio. Un 'caso Abruzzo' c'è, non ci sono dubbi". (ANSA).