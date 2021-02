Calcio: Pescara, esonerato Breda arriva Grassadonia

(ANSA) - PESCARA, 14 FEB - Roberto Breda non è più l'allenatore del Pescara. Decisione maturata nella tarda serata di ieri dopo la sconfitta interna con il Venezia.Lo ha reso noto la società biancazzurra.

Al posto del trainer trevigiano arriva Gianluca Grassadonia, 48 anni, salernitano, ed ex difensore del Foggia di Zdenek Zeman, che nelle prossime ore arriverà in città e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento.

Grassadonia da allenatore ha guidato Salernitana, Pro Vercelli, Messina, Foggia, Paganese e Catanzaro.

Nella nota in cui comunica l'esonero il Pescara ringrazia Breda "per l'impegno e la professionalità profusa in questi mesi" augurando al tecnico "le migliori fortune professionali".

(ANSA).