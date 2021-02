Morto Marini: Bertinotti, un amico, sempre con i lavoratori

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Se ne è andato un amico caro. Il sindacato è stato parte fondamentale della nostra vita politica.

Negli anni del grande protagonismo sociale siamo stati su posizioni opposte ma con la stessa passione, con lo stesso impegno, sempre dalla parte dei lavoratori e sempre legati da un'amicizia che è durata fino ad oggi". Lo afferma Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera.

"Franco è stato un politico forte, determinato e coraggioso e il suo impegno nel cattolicesimo politico-sociale è stato da lui vissuto sempre per il popolo e per il bene del paese.

Ciao Franco", conclude. (ANSA).