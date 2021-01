Dispersi sul Velino: Cnsas, rifugi vuoti,individuata valanga

(ANSA) - PESCARA, 25 GEN - Nei rifugi non c'è traccia dei 4 dispersi. Lo ha detto poco fa in un video pubblicato sulla pagina facebook de Il Messaggero Abruzzo Fabio Manzocchi, il Capo stazione del Cnsas di Avezzano.

I rifugi dove si sperava di trovare Tonino Durante. 60 anni, GianMauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26 e Valeria Mella, 25, tutti di Avezzano, sono stati bonificati già ieri sera dai soccorritori.

"Abbiamo individuato questa grande valanga, un grande scarico di neve: la situazione al momento è veramente critica, continua a nevicare e quindi oltre gli accumuli vecchi c'è anche la neve nuova - ha proseguito il responsabile del Cnsas - dobbiamo aspettare. E' stato geolocalizzato intanto l'ultimo contatto di un cellulare, ossia è stato individuato l'ultimo segnale di un telefono che però non è nello stesso luogo dove si può trovare il disperso". (ANSA).