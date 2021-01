(ANSA) - PIANELLA, 22 GEN - Al via le riprese per il nuovo spot di Rustichella d'Abruzzo diretto dal regista Pierluigi di Lallo. L'azienda abruzzese nota in oltre 70 Paesi e conosciuta come brand premium nel settore pasta lancia la nuova campagna pubblicitaria con un messaggio chiaro e preciso: Rustichella d'Abruzzo come uno stile di vita che guarda a tradizione, qualità e artigianalità.

Una sola figura femminile come testimonial sulla scena in un gioco di luci e ombre per esprimere la giusta identità della pasta Rustichella come ambasciatrice del Made In Italy. Nella realizzazione del video si vuole portare sullo schermo la sinergia tra tradizione e innovazione, binomio forza dell'azienda a conduzione familiare, ma soprattutto l'essenza del brand: due soli ingredienti (semola ed acqua) per una semplice alchimia amata da tutti, la pasta. (ANSA).