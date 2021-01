Sasi, crisi idrica e progetti 2021

(ANSA) - LANCIANO, 21 GEN - "La neve di ottobre ha dato respiro alle sorgenti del Verde, a Fara San Martino (Chieti), che copre l'80% del fabbisogno, ora le basse temperature non permettono lo scioglimento per le recenti imbiancate, col risultato che la captazione di acqua è la più bassa degli ultimi anni, non si verificava dal 2007. Attivati alcuni pozzi per recuperare 250 litri/secondo da immettere nella condotta principale che porta 1.200 litri/secondo". Lo ha detto il presidente dell'ente idrico Sasi, Gianfranco Basterebbe, nella prima conferenza stampa del 2021. "Questa condizione atmosferica che ora ci penalizza sarà invece positiva per l'estate - ha proseguito - Quanto ai progetti è in via di ultimazione il primo lotto dei lavori di efficientamento della rete a Vasto e San Salvo per una spesa complessiva di 3 milioni. Altro grosso problema sono le condotte fatiscenti; stiamo predisponendo interventi nell'ambito della programmazione europea con risorse destinate all'acqua e alla depurazione. E' stato poi aggiudicato il progetto falda basale del Monte Porrara, a Palena, mezzo milione di euro; pubblicata la gara del progetto sull'aumento di portata dell'adduttrice Est dell' acquedotto Verde-Casoli-Scerni-Vasto. In fase di pubblicazione il progetto di collegamento dell'acquedotto Arap al serbatoio di San Salvo Marina che consente una maggiore disponibilità idrica e una migliore ridistribuzione, soprattutto nel periodo estivo nella zona marina, anche a Vasto. E sarà appaltato a breve il primo lotto per il collegamento Surienze - Sinello, partendo da Rosello, all'acquedotto che alimenta l'alto vastese. Sempre nell'ottica di ridurre disagi subiti da Vasto e territorio ci saranno interventi di adeguamento sulla sorgente Surienze.

Infine, con 6,9 milioni dello Sblocca Italia potremo porre fine ai problemi sul comprensorio dell'Avello e risolvere in modo definitivo criticità che si trascinano da anni".

Per un uso consapevole della risorsa idrica la Sasi sta attivando una campagna di destinata alle scuole degli 87 comuni di riferimento. Quanto alla morosità delle bollette questa si attesta al 7% dei 40 milioni di fatturato annuo, in linea con la media di altri gestori del Sud Italia. (ANSA).