Life Learning, bonus spesa da 250 euro al mese

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Spesa pagata, ogni mese, per tutti i dipendenti, con un bonus da 250 euro, grazie ad accordi con i più grandi marchi della grande distribuzione: succede alla Life Learning (https://lifelearning.it/) l'azienda edu-tech fondata nel 2014 da Rodrigo Di Lauro capace di imporsi sul mercato dell'apprendimento online e crescere in modo esponenziale.

L'azienda, con un catalogo di oltre 2.500 corsi e 50 Master certificati, è uno dei principali aziende italiane del settore.

Rispetto al 2019, l'azienda ha registrato +127% di fatturato, +200% di utenti iscritti (che ora sfiorano i 500 mila) per un totale di oltre 50 dipendenti: sono questi i numeri che inaugurano il nuovo anno per Life Learning, ponendo l'azienda in primo piano nel settore educational italiano.

"Abbiamo sempre investito molto nel benessere aziendale - racconta Rodrigo Di Lauro, fondatore e CEO di Life Learning - ma nel 2020 ci siamo resi conto che non ci è stato possibile utilizzare molti dei fondi che ci eravamo preventivati a causa dell'impossibilità di viaggiare. Così ci siamo interrogati su nuove modalità per venire incontro a chi ogni giorno rappresenta nel concreto la nostra realtà, facendo nascere così l'idea del bonus spesa. Oltre al bonus spesa è stato attivato un servizio di business coaching e supporto psicologico, per aiutare il più possibile tutti i lavoratori nel raggiungere i propri obiettivi professionali. Non mancano, poi, una serie di misure volte a supportare anche nel privato i dipendenti attraverso politiche difficilmente presenti in aziende del medesimo tipo come ad esempio il Bonus Asilo, che permette di pagare l'asilo ai figli, la possibilità di avere rimborsi sulle rate del mutuo e il welfare sanitario che permette la copertura di diverse spese mediche". (ANSA).