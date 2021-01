Rigopiano: Marsilio, al lavoro perché non accada mai più

(ANSA) - FARINDOLA, 18 GEN - "L'auspicio di oggi è anche quello che non accada mai più. Quel giorno si scatenò un fatto di proporzioni bibliche e quindi vogliamo che cose del genere non accadano più e stiamo lavorando affinché non accadano più e in tal senso nelle prossime settimane concluderemo il lunghissimo iter che riguarda la Carta Valanghe, che era uno dei presupposti per evitare che sul territorio possano verificarsi disgrazie improvvise e imprevedibili". Così il presidente della Regione Marco Marsilio questo pomeriggio a Rigopiano di Farindola nel Pescarese, durante la cerimonia, sobria e in forma privata a causa dell'emergenza sanitaria, per la commemorazione delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio 2017. Presenti i familiari delle vittime, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, e alcuni consiglieri regionali. (ANSA).