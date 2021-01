Procida 2022:Tordera,a L'Aquila basi per coesione e sviluppo

(ANSA) - L'AQUILA, 18 GEN - "E' stata una competizione agguerrita con città concorrenti molto competitive e altrettanto meritevoli. L'Aquila ha giocato bene le sue carte. A sostegno della candidatura è stato preparato un programma innovativo e articolato che ha previsto linee di sviluppo locale che superano la dimensione del breve periodo e, più in generale, dell'anno relativo al riconoscimento, valorizzando le industrie culturali e creative con le filiere produttive ad esse correlate". Lo dichiara il presidente dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, Rinaldo Tordera, commentando il riconoscimento di Capitale della Cultura 2022 andato a Procida.

"Il lavoro fatto, oltre ad essere un grande bagaglio di esperienza da poter spendere nella prossima competizione come quella per la Capitale dello Sport e magari per il 2024 sempre a Capitale della Cultura, rappresenta comunque un forte stimolo a impostare, già da domani, un modello culturale diverso che sia occasione di coesione sociale e sviluppo economico. In questo senso, conclude Tordera, "l'Accademia di Belle Arti rappresenta un presidio formidabile. Le sue capacità, il suo essere luogo di cultura e creatività per eccellenza, rappresentano un asset formidabile per ripartire tutti insieme e fare in modo che una non vittoria possa diventare punto di partenza e presupposto per traguardi futuri". (ANSA).