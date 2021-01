Ceam: Marsilio accoglie con piacere nomina card. Petrocchi

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - "Apprendo con piacere la nomina del cardinale Petrocchi alla presidenza della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana. Un impegno importante, svolto in questi anni da S.E. monsignor Bruno Forte a cui va il mio ringraziamento per la collaborazione su temi importanti a cominciare dalla ricostruzione, che vedrà la Regione ancora una volta in prima fila per svolgere il lavoro comune. Al cardinale Petrocchi gli auguri di un buon lavoro da parte mia e dell'intera giunta". A dichiararlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. (ANSA).