Taranta, regalo Natale per studenti:portavivande sostenibile

(ANSA) - TARANTA PELIGNA, 04 GEN - E' un porta vivande ecosostenibile l'idea regalo natalizio che il comune di Taranta Peligna ha scelto di fare a famiglie e studenti in tempo di pandemia da coronavirus. " L'iniziativa - dice il sindaco Gian Poalo Rosato - è stata ripresa anche all'Anci nazionale. Il Covid19 ha cambiato le nostre abitudini, anche a scuola, a lavoro o quando usciamo di casa. Mangiamo sempre più cibo che portiamo da casa, con le mense chiuse e le difficoltà anche nell'asporto. E utilizziamo sempre più imballaggi e produciamo sempre più plastica". Lo scorso anno i cittadini ebbero come dono una borraccia in alluminio. "Quest'anno - prosegue Rosato - abbiamo pensato a un portavivande in plastica riciclata, col logo di Taranta, quale dono per le famiglie e per tutti gli studenti che fosse utile e allo stesso tempo sostenibile per l'ambiente. Non dimentichiamo chi siamo, ma non dimentichiamo nemmeno che il mondo ce lo abbiamo in prestito dalle generazioni future", chiude il Sindaco.(ANSA)