Cimitero chiuso a Chieti, all'interno si aggira grosso cinghiale

(ANSA) - CHIETI, 30 DIC - Il cimitero di Chieti è stato chiuso dopo che all'interno si è rifugiato un grosso cinghiale, ripreso in video da alcuni cittadini. Sul posto il veterinario della Asl, pattuglie della Polizia Municipale e dei Carabinieri, anche per verificare la presenza, segnalata, di un altro esemplare, pare ferito. Per operare al meglio i cancelli sono stati chiusi; pertanto si potrà accedere solo quando l'operazione sarà conclusa. A Chieti negli ultimi mesi sono stati numerosi gli avvistamenti di cingliali, anche in zone centrali della città. (ANSA).