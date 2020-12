Calcio: il molisano D'Adderio neo tecnico della Vastese

(ANSA) - VASTO, 28 DIC - Primo allenamento questo pomeriggio per Fulvio D'Adderio, classe 1960, molisano e nativo di San Martino in Pensilis che da ieri sera è il nuovo allenatore della Vastese. Il tecnico molisano ha preso il posto di Massimo Silva esonerato dalla dirigenza aragonese dopo la sconfitta con il Matese e una serie di risultati negativi. D'Adderio, con una buona carriera di calciatore fra B e C dove ha giocato tra l'altro con Perugia, Reggiana, Ancona e Campobasso, vanta anche una lunga esperienza di allenatore e nella sua ultima esperienza è stato il vice di Roberto Muzzi all'Empoli. In Abruzzo ha già allenato il Giulianova. (ANSA).