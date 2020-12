Calcio, il Pescara domani di scena a Chiavari

(ANSA) - PESCARA, 26 DIC - Dopo un Natale di lavoro biancazzurri in campo domani per la penultima gara del 2020. La squadra di Roberto Breda sarà di scena a Chiavari in casa della Virtus Entella guidata dall'abruzzese Vincenzo Vivarini. Un impegno che i biancazzurri non devono prendere assolutamente sottogamba, considerando che i liguri occupano l'ultimo posto della classifica. Il trainer abruzzese ha convocato 24 calciatori per la trasferta di domani. Da decidere se impiegare l'attaccante Ceter dall'inizio o a gara in corso. Fischio d'inizio previsto per le 15. La squadra questa mattina ha effettuato la rifinitura al DelfinoTrainingCenter prima della partenza con un volo charter per la Liguria. Breda, che è il grande ex della gara essendo stato allenatore della Virtus Entella, invita la sua squadra alla massima concentrazione: "Ho visto l'Entella a Salerno dove non meritava di perdere. Io credo che la partita spartiacque sia quella di Chiavari. Conosco tutte le insidie di quel campo. Portare punti da lì significherebbe dare continuità che è fondamentale. Mi piacerebbe essere brutto e tornare a casa con dei punti". (ANSA).