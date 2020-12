Esplosione in fabbrica: sindaco, forse avvenuta in casamatta

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - "Potrebbe essere esplosa una casamatta, ma sappiamo pochissimo. Sono qui sul posto, ma ci sono soccorritori e forze dell'ordine in azione e al momento non possiamo avvicinarci. Mi dicono che ci sono tre vittime, ma non so se ci sono anche dei feriti". Lo dice all'ANSA il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, che ha da poco raggiunto la zona della Esplodenti Sabino, dove si è verificata un'esplosione.

L'azienda, che si trova in contrada Termine in un'area di oltre 20 ettari, conta un centinaio di dipendenti e si occupa di demilitarizzazione, recupero, smaltimento e distruzione di esplosivi. (ANSA).