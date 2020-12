Esplosione fabbrica: Castaldi, vicini a famiglie vittime

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Da Casalbordino (Abruzzo) arrivano notizie drammatiche a causa dell'esplosione di qualche minuto fa: purtroppo ci sono delle vittime. Profondamente addolorato per quanto accaduto, desidero rivolgere un pensiero di vicinanza e cordoglio alle famiglie e alle comunità coinvolte in questa tragedia. Seguo l'evolversi della situazione e sono in contatto con le Autorità locali presenti sul posto". Lo scrive, in un post su Facebook, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Gianluca Castaldi, del Movimento 5 Stelle. (ANSA).