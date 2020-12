Montagna: Gran Sasso innevato, in 300 salgono in quota

(ANSA) - L'AQUILA, 13 DIC - Sono circa 300 le persone che sono salite in quota sul Gran Sasso per ammirare, nonostante gli impianti sciistici chiusi, lo spettacolo della montagna innevata: nei giorni scorsi nella zona sono caduti circa un metro e mezzo di neve. La temperatura registrata alle ore 14 era di 6 gradi sopra lo zero in assenza di vento. La funivia è aperta e le corse si effettuano ogni mezz'ora . (ANSA).